HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kargocunun yaptıkları 'pes' dedirtti! Üzerinde 'kırılacak' yazan pakete bakın neler yaptı

Kargocunun yaptıkları 'pes' dedirtti! Üzerinde 'kırılacak' yazan pakete bakın neler yaptı

24.11.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta kameraya yansıyan görüntüler tepki topladı. Üzerinde 'kırılacak' ibaresi bulunan kargoyu zarar vermeden teslim etmesi gereken görevli, koliyi merdivenlerden yuvarlayıp yerde sürükledi. Sonrasındaysa kucaklayarak fırlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda yaptıklarıyla yetinmeyen kargo görevlisinin çini seramik bulunan koliyi teslim etmesi gereken kişiyi de 'vururum seni' diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Aynı zamanda çini ve seramik işleriyle de uğraşan yazar Gökçe İspi Turan, çini ve çeşitli seramik siparişleri verdi. Kargo görevlisi, çini ve seramiklerin olduğu koliyi binanın önüne getirdi. Gürültüler duyan ve hareket algılayıcı sensörleri bulunan güvenlik kamerasından telefonuna gelen görüntüleri eşiyle birlikte izleyen Turan ile eşi, kargocunun koliyi özensizce bıraktığını fark etti.

MERDİVENLERDEN YUVARLADI, SÜRÜKLEYİP ATTI

Turan ile eşi, üzerinde "kırılacak" ibaresi de bulunan kolinin kargo görevlisi tarafından merdivenlerden yuvarlandığı, yerde sürüklenip ardından kucaklanıp yere atıldığını gördü. Yazar kadının eşi site güvenliğini arayarak, kargo görevlilerinin çıkışına izin verilmemesini ve geri gönderilmesini söyledi. Bunun üzerine kargo görevlileri tekrar eve geldi.

esenyurtta-kargocu-kirilacak-yazan-paketi-yerde-surukleyip-boyle-firlatti_8691_dhaphoto2

"VURURUM SENİ"

Yer: İstanbul! Kargosu evine çıkarılmayan kadın ortalığı birbirine kattıYer: İstanbul! Kargosu evine çıkarılmayan kadın ortalığı birbirine kattı

Turan ve eşi, kolinin bırakılma şekli nedeniyle kargo görevlileriyle tartıştı. Yaşadığı olayı anlatan Gökçe İspi Turan, kar zarar hesabı içinde olmadığını, kolide herhangi bir zarar da meydana gelmediğini söyleyerek, "Her türlü hareket etmelerini anlayabiliyorum ama "vururum" raddesine gelmelerini anlayamıyorum. Sizin ruhsatlı ruhsatsız silahınız mı var ki hemen bu cümleyi kuruyorsunuz bu çok acayip geliyor bana. Özürle kapanacak bir konuydu. Görüntülerde zaten paldır küldür iterek içeri giriyor. Adam zevk alıyor onları atmaktan. İtmek yerden kaldırıp fırlatmaktan daha kolay bir şey. Eliyle kaldırıp bir daha atıyor. Önce gürültüleri duyduk kapıyı çıktık baktık kargo gelmiş. Eşim dedi 'bak gel kargo nasıl gelmiş' diye görüntüleri izletti. Tehdidi 'seni vururum' gerisi küfür" diye konuştu. Turan olay sırasında çocuklarının da korktuklarını dile getirerek, kargo görevlilerinden şikayetçi olduklarını belirtti.

esenyurtta-kargocu-kirilacak-yazan-paketi-yerde-surukleyip-boyle-firlatti_8691_dhaphoto3

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay bahçede bulunan ve sesli kayıt alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kargo görevlisi koliyi merdivenlerden aşağı ittiriyor, daha sonra sürükleyerek kapıya götürüyor. Ardından koliyi binanın önüne atıyor. Elinde bulunan bir başka kargo paketini de görevli yere atıyor. Evin önüne tekrar gelen görevlilerle Turan ve eşi kısa bir tartışma yaşıyor. Evin önünden ayrılan kargo görevlilerden birinin "vururum seni" diye bağırdığı duyuluyor.

esenyurtta-kargocu-kirilacak-yazan-paketi-yerde-surukleyip-boyle-firlatti_8691_dhaphoto5

esenyurtta-kargocu-kirilacak-yazan-paketi-yerde-surukleyip-boyle-firlatti_8691_dhaphoto4

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Korkunç kazada burnu bile kanamadıKorkunç kazada burnu bile kanamadı
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Minibüste taciz dehşeti! Korku dolu anları böyle anlattı: 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Pitbull ile telefon gasp etmiş! Yaptığı cezasız kalmadı

Pitbull ile telefon gasp etmiş! Yaptığı cezasız kalmadı

Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp dövdüler

Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp dövdüler

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Korkunç kazada burnu bile kanamadı

Görüntüler tepki toplamıştı! 15 yaşındaki çocuğa dayak davasında flaş gelişme

15 yaşındaki çocuğa dayak davasında flaş gelişme

Binadan çıkan çifte şişe atıp darp ettiler!

Binadan çıkan çifte şişe atıp darp ettiler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.