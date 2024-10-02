Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkartıldı... Doktorlar bile inanamadı: "20 yıldır çalışıyorum böyle bir şey görmedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Dak Lak eyaletindeki ismi açıklanmayan bir erkek hasta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. 45 yaşındaki hasta yorgunluk, şiddetli ağrı ve idrarında kan gibi semptomlar gösteriyordu. Taramaların sonucunda doktorlar mesanesinde büyük bir taşla birlikte bir tümör buldu. Bu nedenle hasta acilen ameliyata alındı.

Western General Hospital nefroloji ve üroloji bölüm başkanı Dr. Nguyen Ngoc Hoang, "Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından mesaneden 700 gramlık taşı çıkarmayı başardık. 20 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum, ancak ilk kez bir hastanın mesane taşının bu kadar büyük olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.