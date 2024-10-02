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  4. Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkartıldı... Doktorlar bile inanamadı: "20 yıldır çalışıyorum böyle bir şey görmedim"

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkartıldı... Doktorlar bile inanamadı: "20 yıldır çalışıyorum böyle bir şey görmedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 16:11
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Vietnam'da ismi açıklanmayan 45 yaşındaki bir hasta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar yapılan incelemelerin sonucunda hastayı acilen ameliyata aldı ve hastanın mesanesinden 1 kilogram ağırlığında taş çıktı. Operasyonu gerçekleştiren doktor 20 yıldır çalıştığını ve hiç bu kadar büyük bir taş görmediğini söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkartıldı... Doktorlar bile inanamadı: "20 yıldır çalışıyorum böyle bir şey görmedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Dak Lak eyaletindeki ismi açıklanmayan bir erkek hasta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. 45 yaşındaki hasta yorgunluk, şiddetli ağrı ve idrarında kan gibi semptomlar gösteriyordu. Taramaların sonucunda doktorlar mesanesinde büyük bir taşla birlikte bir tümör buldu. Bu nedenle hasta acilen ameliyata alındı.

Western General Hospital nefroloji ve üroloji bölüm başkanı Dr. Nguyen Ngoc Hoang, "Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından mesaneden 700 gramlık taşı çıkarmayı başardık. 20 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum, ancak ilk kez bir hastanın mesane taşının bu kadar büyük olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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