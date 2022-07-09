Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adam, yumurtalıkları ve rahmi olduğunu öğrenince şoke oldu

Yıllarca idrarında kan bulduktan sonra doktora giden bir adam, yumurtalıkları ve rahmi olduğunu öğrenince hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Karnındaki ağrıyla hastaneye başvuran Li’nin apandisitinin olduğu söylendi. Ancak 33 yaşındaki Çinli'nin interseks doğduğu ve erkek genital organlarına sahip olmasına rağmen kadın cinsiyet kromozomlarına sahip olduğu ortaya çıktı. 20 yıl boyunca her ay idrarında bulduğu kan, aslında adet kanaması ve karın ağrısı da adetten kaynaklıyordu.

AMELİYAT OLDU

Sichuan eyaletindeki küçük bir kasabada yaşayan Li, tüm hayatını bir erkek olarak tanımladıktan sonra öğrendiği tıbbi bilgiden rahatsız oldu. Geçen ay kadın üreme organlarından kurtulmak için bıçak altına yatan Li üç saatlik bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Luo Xiping, operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyerek, “Erkek hormonu androjen ortalama seviyesinin altında. Bu noktadan sonra bir erkek olarak hayatını sürdürebilir, ancak testisleri sperm üretemediği için üreyemez" dedi.



