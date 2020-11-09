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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Karın ağrısı şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesine giden 45 yaşındaki Ayşe Akdemir'e kolon kanseri teşhisi konuldu. Hasta, yapılan tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi

Karın ağrısı şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesine başvuran Akdemir'e yapılan detaylı değerlendirilme ve kolonoskopisinde kolon kanseri tanısı konuldu. Hemen tedavi altına alınan Akdemir, başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Batman Bölge Devlet Hastanesi doktorlarından Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr Üsküdar Berkay Çaralan ve Genel Cerrahi Uzmanı Op .Dr. Cemil Kuba, kolon kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve mevcut şartlarda her türlü altyapıya sahip olarak başarılı bir şekilde takibin yapıldığını söyledi.

'AKLIMA İLK GELEN ÇOCUKLARIMI BİR DAHA GÖREMEYECEĞİM KORKUSUYDU'

Zorlu bir süreci atlatarak sağlığına kavuştuğunu kaydeden 45 yaşındaki Ayşe Akdemir, "Kolon kanseri olduğumu öğrendiğimde aklıma ilk gelen çocuklarımı bir daha göremeyeceğim korkusuydu. İnsan kanser olduğunu öğrendiğinde ismi bile insanın azmini bitiriyor ve bu tür ameliyatlar sanki sadece büyük merkezlerde başarıyla yapılıyormuş gibi bir düşünce oluşuyor. Fakat gördüm ki başka illere gitmeye gerek yokmuş. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren başta doktorlarıma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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