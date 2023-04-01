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Karısı bıçaklanarak öldürüldü! İki yaşındaki oğlu timsahın ağzında can verdi... İki ayrı birinci derece cinayetle suçlandı

01.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir anne ve 2 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Thomas Mosley isimli adam, 20 yaşındaki karısı Pashun Jeffrey ve iki yaşındaki oğulları Taylen’in ölümünün ardından iki farklı cinayette birinci dereceden sanık olarak sorgulandı.

Karısı bıçaklanarak öldürüldü! İki yaşındaki oğlu timsahın ağzında can verdi... İki ayrı birinci derece cinayetle suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 yaşındaki Taylen isimli kayıp çocuğun annesinin bıçaklanarak öldürülmesinden bir gün sonra timsah tarafından parçalanan cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin babası 21 yaşındaki Thomas Mosley iki cinayetten de sorumlu tutuldu. Polis Şefi Anthony Holloway, "Anne bıçaklanarak öldürülürken ve baba cinayetle suçlanırken kayıp çocuk timsahın içinde bulundu. Olay bu şekilde bittiği için üzgünüz." dedi.

ANNEANNE ULAŞAMAYINCA PANİKLEDİ

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DailMail’de yer alan habere göre anne Pashun Jeffrey’in bıçaklanarak öldürüldüğü gün komşular evden sesler geldiğini duymasına rağmen polise haber vermedi.

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Pashun’un annesi kızına cep telefonuyla ulaşamayınca apartman görevlisinden evlerine girmesini istedi. Apartman görevlisi Pashun’un sağlık durumunu kontrol etmek için eve girdiğinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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Bir gün sonra ise küçük Taylor’un evlerinin yakındaki bir parkta timsahlar tarafından parçalanan cesedi bulundu.

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