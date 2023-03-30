Üç yaşındaki kızın kıyafeti uygunsuz bulunduğu için kreşten evine gönderildi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Kanada’nın Winnipeng bölgesindeki bir kreşt üç yaşındaki Lola Stonehouse isimli bir çocuk kıyafeti uygunsuz bulunduğu için evine geri gönderildi. Anne ve babası duruma sinirlenirken çocuklarını hava 30 dereceye varan sıcaklıklarda olduğu için askılı bilek boyunda bir elbiseyle okula bıraktıklarını belirtti. Okuldaki yetkililer ise küçük çocuğu kıyafetinin kendi iç politikaların aykırı olduğunu iddia ettikleri için evine gönderdi. Okuldan yapılan açıklamada elbisenin askılarının belirlenen standartlardan ince olduğu belirtildi.

AİLE DURUMA TEPKİLİ

Lola’nın annesi Sadir CTV News’e yaptığı açıklamada, “Küçük kızım durumu anlayamayacak. Hayatı boyunca yanlış bir şey yaptığı düşünerek kendisini sorgulayacak. Bence hiçbir kız okula ya da başka bir yere giderken omuzlarının ne kadarını gösterdiği konusunda endişelenmemeli” dedi.

Baba Jamie ise duruma “O bir çocuk. Masumiyetin vücut bulmuş hali. Onları samimiyetini bozan biz yetişkinleriz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi çok şaşırttı” diye konuştu.