Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Üç yaşındaki kızın kıyafeti uygunsuz bulunduğu için kreşten evine gönderildi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Üç yaşındaki kızın kıyafeti uygunsuz bulunduğu için kreşten evine gönderildi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

30.03.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’daki bir kreşte yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Üç yaşındaki Lola Stonehouse’un anne ve babası kızının kıyafetinin öğretmenleri tarafından uygunsuz bulunarak kreşten evine gönderildiğini dile getirerek duruma tepki gösterdi. Aile yaşananları Facebook hesaplarından anlatırken olaya isyan etti.

Üç yaşındaki kızın kıyafeti uygunsuz bulunduğu için kreşten evine gönderildi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Kanada’nın Winnipeng bölgesindeki bir kreşt üç yaşındaki Lola Stonehouse isimli bir çocuk kıyafeti uygunsuz bulunduğu için evine geri gönderildi. Anne ve babası duruma sinirlenirken çocuklarını hava 30 dereceye varan sıcaklıklarda olduğu için askılı bilek boyunda bir elbiseyle okula bıraktıklarını belirtti. Okuldaki yetkililer ise küçük çocuğu kıyafetinin kendi iç politikaların aykırı olduğunu iddia ettikleri için evine gönderdi. Okuldan yapılan açıklamada elbisenin askılarının belirlenen standartlardan ince olduğu belirtildi.

AİLE DURUMA TEPKİLİ

1

Lola’nın annesi Sadir CTV News’e yaptığı açıklamada, “Küçük kızım durumu anlayamayacak. Hayatı boyunca yanlış bir şey yaptığı düşünerek kendisini sorgulayacak. Bence hiçbir kız okula ya da başka bir yere giderken omuzlarının ne kadarını gösterdiği konusunda endişelenmemeli” dedi.

kapak1

Baba Jamie ise duruma “O bir çocuk. Masumiyetin vücut bulmuş hali. Onları samimiyetini bozan biz yetişkinleriz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi çok şaşırttı” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

 Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

 Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

 Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

 Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kuyuya attı7 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kuyuya attı
Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi
Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...
Anahtar Kelimeler:
Kanada kreş kılık kıyafet yönetmeliği

En Çok Okunan Trend Haberler

İşe gittiği yalanını söyleyerek saklandı! Karısının ihanetini yakaladı

İşe gittiği yalanını söyleyerek saklandı! Karısının ihanetini yakaladı

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Yeni salgın paniği! 3 kişi hayatını kaybetti... “Hızla öldüren bir hastalık”

Yeni salgın paniği! 3 kişi hayatını kaybetti... “Hızla öldüren bir hastalık”

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.