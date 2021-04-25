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  4. Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri ölümle tehdit etti

Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri ölümle tehdit etti

25.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 1,5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki şahıs, adliyeye sevk edilirken gazetecileri tehdit ederek, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren şahıs gazetecileri ölümle tehdit etti

Kırıkkale’de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak’taki 4 katlı binanın 2. katında kiracı olarak oturan 75 yaşındaki M.D., 1,5 aylık eşi Koçer Dönmez’i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D. sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

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KÜSTAH TEHDİT

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kırıkkale
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