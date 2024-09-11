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    4. Karısını otel odasında başka bir adamla yakaladı! İhanete uğrayan eş öfkeden deliye dönüp eşinin sevgilisine saldırdı

    Karısını otel odasında başka bir adamla yakaladı! İhanete uğrayan eş öfkeden deliye dönüp eşinin sevgilisine saldırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 09:09
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    Çin'in sosyal medya platformu Douyin'de paylaşılan bir ihanet görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek otel odasına geldi. Odaya girdiğinde ise karısı ve sevgilisini kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan ifşa edildi.

    Karısını otel odasında başka bir adamla yakaladı! İhanete uğrayan eş öfkeden deliye dönüp eşinin sevgilisine saldırdı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. İhanete uğrayan adam tarafından kaydedilen görüntülerde adam otel odasına girdiğinde eşi ve sevgilisini yatakta yakaladı. Öfkeden deliye dönen koca, eşi ve sevgilisine saldırdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adamın sinirlerine yine de hakim olduğunu söyleyebilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Adamın haklılığını kaybettiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

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