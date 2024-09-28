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Karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkını öğrenen kocanın dünyası başına yıkıldı! "Onu hala seviyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 15:03
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Malezyalı bir adam, karısının kendisini 17 yaşındaki öğrencisiyle aldattığını öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adam karısının ihanetini onun cep telefonundan öğrendi. Karısının sosyal medya hesaplarının mesaj bölümünde gezinen adam gördükleri karşısına büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkını öğrenen kocanın dünyası başına yıkıldı! "Onu hala seviyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da ismi açıklanmayan bir adam öğretmen olan karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü hissetti. Adam karısını havalimanına götürdüğünde cep telefonunu aldı ve eşinin sosyal medya hesaplarında dolaşınca ihanetle yüzleşti.

Karısının öğrencisiyle mesajlaşmalarını yakalayan adam, "Birbirlerine isim takıyorlar, birbirlerinin fotoğraflarını gönderiyorlar, selfie çekiyorlar ve birlikte seyahat planlıyorlar. Galerisine baktım ve aynı şeyi gördüm. Onunla yüzleşmek için yeterli kanıtım var ama onu hala seviyorum. Kalbim parçalandı" dedi.

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