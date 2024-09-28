Karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkını öğrenen kocanın dünyası başına yıkıldı! "Onu hala seviyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da ismi açıklanmayan bir adam öğretmen olan karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü hissetti. Adam karısını havalimanına götürdüğünde cep telefonunu aldı ve eşinin sosyal medya hesaplarında dolaşınca ihanetle yüzleşti.

Karısının öğrencisiyle mesajlaşmalarını yakalayan adam, "Birbirlerine isim takıyorlar, birbirlerinin fotoğraflarını gönderiyorlar, selfie çekiyorlar ve birlikte seyahat planlıyorlar. Galerisine baktım ve aynı şeyi gördüm. Onunla yüzleşmek için yeterli kanıtım var ama onu hala seviyorum. Kalbim parçalandı" dedi.