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Karısının cenazesinden eve dönen adam onu canlı görünce hayatının şokunu yaşadı!

27.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan bir olay herkesi şaşırtmaya yetti. 75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi için hastaneye kaldırıldı. Üç gün sonra kocası Mutyala’yı ziyaret etmek istediğinde hastanede bulamadı. Karısının durumu hakkında bilgi saihibi olmak isteyen eş, Mutyala’nın vefat ettiğini öğrenince büyük bir acı yaşadı. Ancak eş Gaddayya hayatının en büyük şokunu henüz yaşamamıştı.

Karısının cenazesinden eve dönen adam onu canlı görünce hayatının şokunu yaşadı!

75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh'teki Vijayawada'daki Devlet Genel Hastanesine kaldırıldı.Kocası Gaddayya, iyileştiğinden emin olmak için her gün onu ziyaret etti, ancak üç günün sonucunda hastaneye ulaştığında onu bulamadı. Gaddayya’ya karısının vefat ettiği ve ölümcül virüsün yayılmaması için bir ceste torbasının içine konulduğu söyledi. Aynı zamanda Gaddayya’ya kişisel koruyucu ekipmaları giymeden ceste torbasına dokunmaması ve açmaması tavsiye edildi.

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CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

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Gaddayya karısının cansız bedenini onun memleketine götürdü ve orada bir cenaze töreni düzenlendi. Birkaç gün boyunca karısının memleketinde yas tutan adam, eve döndüğünde ise ilginç bir olayla karşılaştı. Çünkü birkaç gün önce toprağa gömülen eşi Mutyala, canlı bir şekilde karşısında duruyordu. Üstelik eşinin kendisini hastaneden çıkartmaması ve ilgilenmediğini düşünmesi nedeniyle bir hayli kızgındı.

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Gaddayya ve ailesi, hastanenin Mutyala olduğunu düşünerek gömdükleri bir yabancının cesedini kendilerine teslim ettiğini öğrenince dehşete kapıldılar. Gaddayya'ya verilen ceset torbasındaki kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve yetkililere herhangi bir ihmal vakası kaydedilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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