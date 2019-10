Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısı yayınlandı

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in yeni macerasını izleyeceğimiz Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısının yer aldığı özel video gün yüzüne çıktı.

Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan Karlar Ülkesi II’nin vizyona girmesine az bir zaman kala, iddialı animasyon yapımın şarkısı yayınlandı. Oscar ödüllü şarkı sözü yazarları Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez’in müziğiyle hayat bulan şarkının ismi "Meçhule Doğru" olarak açıklandı.

Oscar ödüllerini toplayan Frozen'ın devam filmi Frozen 2'nun seslendirme kadrosunda Elsa'ya sesiyle hayat veren Idina Menzel, The Good Place, Heroes, Veronica Mars gibi dizilerin yıldız ismi Kristen Bell, Beauty and The Beast, Pixels, 21 gibi yapımlarda izleme fırsatı edindiğimiz Josh Gad, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Sterling K. Brown gibi isimler yer alıyor.

Frozen 2, ülkemizdeki izleyicileriyle 20 Kasım tarihinde sinemalarda buluşmak için hazırlanıyor.