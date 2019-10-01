Mynet Trend

Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısı yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Disney’in merakla beklenen başarılı animasyon filmi Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısının yer aldığı özel bir video yayınlandı.

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in yeni macerasını izleyeceğimiz Karlar Ülkesi II’nin yepyeni şarkısının yer aldığı özel video gün yüzüne çıktı.

Akademi ödüllü yönetmenler Chris Buck, Jennifer Lee ve yapımcı Peter Del Vecho’nun imzasını taşıyan Karlar Ülkesi II’nin vizyona girmesine az bir zaman kala, iddialı animasyon yapımın şarkısı yayınlandı. Oscar ödüllü şarkı sözü yazarları Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez’in müziğiyle hayat bulan şarkının ismi "Meçhule Doğru" olarak açıklandı.

Karlar Ülkesi II'den yeni fragman yayınlandıKarlar Ülkesi II'den yeni fragman yayınlandı

Oscar ödüllerini toplayan Frozen'ın devam filmi Frozen 2'nun seslendirme kadrosunda Elsa'ya sesiyle hayat veren Idina Menzel, The Good Place, Heroes, Veronica Mars gibi dizilerin yıldız ismi Kristen Bell, Beauty and The Beast, Pixels, 21 gibi yapımlarda izleme fırsatı edindiğimiz Josh Gad, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Sterling K. Brown gibi isimler yer alıyor.

KarlarUlkesi_Yeni_Afis_TR

Frozen 2, ülkemizdeki izleyicileriyle 20 Kasım tarihinde sinemalarda buluşmak için hazırlanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
disney Karlar Ülkesi II Frozen Frozen 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tom Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı’yla görüştü

Tom Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı’yla görüştü

Leonardo DiCaprio’nun saklanma çabası sonuçsuz kaldı

Ünlü aktör hırkasıyla yüzünü saklamaya çalıştı

Dakota Johnson’dan cesur hamle! Taciz olaylarını yayınladı

Dakota Johnson’dan cesur hamle! Taciz olaylarını yayınladı

Fırıncının Karısı zirve sarhoşu (Box Office Türkiye rakamları)

Fırıncının Karısı ne kadar izlendi?

Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Seksenler yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Seksenler ne zaman başlıyor?

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.