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  4. Kars’ta taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars’ta taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

19.07.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki grup ‘hayvan otlatma’ yüzünden çıkan kavgada taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Kars’ta taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış ilçe merkezinde iki grup arasında ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

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8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis tarafları ayırırken, kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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