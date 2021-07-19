Kars’ta taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış ilçe merkezinde iki grup arasında ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis tarafları ayırırken, kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)



