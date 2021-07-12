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Adana'da iki kadın arasında kavga! Kanlar içerisinde kaldı

12.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki kadın arasında çıkan kavgada Fas uyruklu kadın darp edilerek ve elinden bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana'da iki kadın arasında kavga! Kanlar içerisinde kaldı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fas uyruklu Naime E. ile Büşra K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büşra K., Naime E.’yi önce dövmeye başladı. Ardından yanında bulundurduğu bıçak ile Naime E.’yi elinden bıçakladı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kavganın gerçekleştiği yerden kaçan Naime E., çevreden geçen vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise devriye gezen bekçilere durumu bildirdi. Bekçiler telsizden anons geçerek polisten destek istedi.

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DURUMU AĞIR

Naime E., vatandaşlardan yardım istedikten sonra bölgeye yakın olan evine giderek sığındı. Polis ve sağlık ekipleri yaralı kadının bulunduğu evine geldi. Naime E., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren Büşra K. ise Seyhan Devriye Ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA-AA

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Adana
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