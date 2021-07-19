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Kavga eden komşular birbirini bıçakladı

19.07.2021 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştıktan sonra evlerinden aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldıran komşu 2 kişi yaralandı.

Kavga eden komşular birbirini bıçakladı

Olay gece saatlerinde Gölcük Ulaşlı Mahallesi’nde meydana geldi.

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BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Komşu olan Enes B. ile Murat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evlerinden bıçak alan taraflar, birbirlerini bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Enes B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne, Murat Ç. ise bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kocaeli
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