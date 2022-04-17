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  4. Kartal'da 34 katlı binada korkutan yangın!

Kartal'da 34 katlı binada korkutan yangın!

17.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkondan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kartal'da 34 katlı binada korkutan yangın!

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki 34 katlı binanın 21'nci katındaki dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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