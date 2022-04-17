Kartal'da 34 katlı binada korkutan yangın!

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki 34 katlı binanın 21'nci katındaki dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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