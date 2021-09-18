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Kartal'da feci kaza! Otomobil, kırmızı ışıkta geçen yayalara çarptı, 2 ağır yaralı

18.09.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara otomobil çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza, seyir halindeki bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen otomobil, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada, yayalardan birisi olduğu yere yığılırken, diğer yaya çarpmanın şiddetiyle savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bu sırada yoldan geçen bir motosiklet kamerasına yansıdı. Görüntüde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaları son anda fark eden otomobil sürücüsü ani fren ve manevra yapmaya çalışsa da kazadan kurtulamıyor. 2 yayadan birisi çarpma sonrası savrulup havalanarak metrelerce sürüklenirken, diğer yaya ise olduğu yere yığılıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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