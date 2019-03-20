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Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda binanın "taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yük ve projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybetmesi sonucu çöktüğü" belirtildi.Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen binanın projesini oluşturan Suzan Çayır tahliye edildi.

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerden istenen kapsamlı rapor savcılık dosyasına girdi.

Bilirkişi raporunda, ruhsat eki onaylı projede binanın "bodrum + zemin + 5 normal kat" olmak üzere toplam 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme, kaçak olarak 2 kat ilavesiyle toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı aktarıldı.

Binanın inşaatının projeye aykırı yapıldığı belirtilen raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmayarak binanın eninin 1,10 metre, boyunun da 2,55 metre daha büyük yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Raporda, binanın her katının da 41 metrekare büyütüldüğünün tespit edildiği, bu durumun da kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük yük gelmesine sebep olduğu belirtildi.

Tüm bu sebeplerin birbirlerini tetiklediği vurgulanan raporda, binanın, "taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yük ve projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybetmesi sonucu çöktüğü" kaydedildi.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden istenen 1995 yılında çekilen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği dönemde son 2 katın kaçak olarak tamamlandığı ve çatının kapatıldığının tespit edildiği belirtildi.

İnşaatta kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı kaydedilen raporda, beton kalitesinin düşük olduğu ve inşaatta deniz kumunun kullanıldığı tespiti yapıldı.

Raporda, bu kapsamda binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu olduğu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun ise kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildi.

TUTUKLU 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen 2 şüpheliden, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

(AA)

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Kartal çöken bina çökme nedeni tahliye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suzan Çayır tahliye edildi. Sebeb? Baskalarınıda yasadıgı eve mezar yapması içinmi?
Trajik komik bir adalet traji komik memleket
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