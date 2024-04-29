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Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile aranıyor

28.04.2024 16:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının analizi ile öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in (84) diğer kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel tarafından aranıyor.

Korhan Berzeg'in kayıp kemikleri, 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile aranıyor

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ekonomist Korhan Berzeg, geçen yıl 17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile dışarı çıktı. Bir dönem Dünya Bankası'nda da çalışan Berzeg'ten bir daha haber alınamadı. Berzeg'i arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, 'Tina' 74 gün sonra evine geri döndü. GPS takılarak çalışmalara dahil edilen 'Tina'lı aramalar da sonuçsuz kaldı. Ekip sayının artırıldığı çalışmalar, geçen yıl 24 Ekim'de son buldu.

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

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316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı. Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan Korhan Berzeg'in diğer kemiklerinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 5'inci gün olan dünkü aramalarda, bazı kemik parçaları bulundu. Kafatasına ait olduğu belirtilen kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ile 62 personelin katıldığı arama çalışmaları 6'ncı gününe girdi. (DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Korhan Berzeg
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