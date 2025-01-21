Kartalkaya cehenneminden kahreden detay! "Battaniye getirin, bebeğimi atacağım"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Yaşanan can pazarında vatandaşlar kendi imkanlarıyla oteldeki cehennemden kurtulmaya çalıştı.

"İNEMİYORUM, YARDIM EDİN"

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?, inemiyorum, yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

"BATTANİYE GETİRİN, BEBEĞİMİ ATACAĞIM"

Bir otel çalışanı daha yangının çıktığı ilk anları anları anlattı:

"Bir adam bebeğini sarkıttı, ’battaniye getirin tutun bebeğimi atacağım’ dedi bize" ifadelerini kullandı.

Üst katta iki bayan vardı, orası yanıyordu. 'Yastık getirin atlayacağız' diyorlardı.

Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. 2. - 3. kattakileri indirmeye çalıştık. Yaşlı bir adama ip attık tutundu ama eli kaydı yere düştü, ayağı kırıldı.

"EN ÜSTTEN ATLAYIP HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Üst kısım yanmaya başladı, iki bayan da aşağı atladı gözümüzün önünde en üst kattan, hayatlarını kaybettiler. Onlar atladığı gibi alevler fışkırmaya başladı oradan."

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yangındaki bilançonun daha da ağırlaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır