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Kartalkaya'daki otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti! Yangın uzmanı ihmalleri tek tek sıraladı: Olsaydı yangın başladığı yerde sönerdi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
22.01.2025 10:15
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Kartalkaya'daki yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olay herkesi derinden etkilerken, otelde alınmayan önlemler ise kahretti. Yangın uzmanı Taner Kaboğlu, otelde gördüğü ihmalleri tek tek sıraladı. Kaboğlu, "Springler, yağmurlama sistemi olsaydı yangınla birlikte anında devreye gireceği için daha başladığı yerde söner, restoranın dışına hiç çıkmazdı" dedi. Yapısal önlemlerin de alınmadığını belirten Kaboğlu, "Önlem alınsaydı yangın en fazla bir katta hapsedilirdi" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti! Yangın uzmanı ihmalleri tek tek sıraladı: Olsaydı yangın başladığı yerde sönerdi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 76 kişiyi hayattan kopardı. Acı olay tüm Türkiye'nin yüreğini dağlarken, 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Facianın ardından ise akıllara otelde alınmayan önlemler geldi.

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YANGIN UZMANI İHMALLERİ TEK TEK SIRALADI

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili, makina mühendisi, yangın güvenliği uzmanı Taner Kaboğlu kendi tespitlerini tek tek sıraladı.

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Otelde yağmurlama sistemi olmadığına dikkat çeken Kaboğlu, "Restoranda çıkan yangının bütün binaya yayılmaması, daha çıktığı yerde, yangına dayanıklı malzemeler, yangın durdurucu sistemlerle engellenmiş olması gerekirdi. Bina eski dahi olsa bunlar sonradan ilave edilerek önlemler alınabilirdi. Bizim ne yazık ki tamir tadilat konusunda yangın güvenliği mevzuatımız yok. Bunun derhal çıkarılması ve uygulanması gerekiyor. Mesela Kartalkaya’daki otelde springler, yağmurlama sistemi olsaydı, yangınla birlikte anında devreye gireceği için daha başladığı yerde söner, restoranın dışına hiç çıkmazdı" dedi.

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"YAPISAL ÖNLEMLER ALINMIŞ OLSA YANGIN EN FAZLA BİR KATA HAPSEDİLİR"

Yapısal önlemlerin de alınmadığını vurgulayan Kaboğlu, "Yapısal önlemler alınmış olsa yangın en fazla bir kata hapsedilir, insanlar ateşten ve dumandan etkilenmeden binayı boşaltabilirdi. İtfaiye gelene kadar bina boşaltılmış olur, onlar da sadece yangının olduğu küçük bir alana müdahale ederek kısa sürede yangını söndürürlerdi. Oysa burada yayılmış bir yangın var, itfaiye nereden başlayacak söndürmeye, kurtarmaya kimden başlayacak. Çok zordu" şeklinde konuştu.

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Otelin dış cephesinin yanmadığına dikkat çeken Kaboğlu, "Otelin dış cephesi ahşapsa da yangın yalıtımında doğru malzeme kullanılmış. 10 saati aşan yangına rağmen ne cephesi ne de pencereleri yandı. Merdivenler de yangın merdiveni olarak kullanılabilir ama yangına en az 2 saat dayanıklı ve özel yangın kapıları olması şartıyla. Böylece hem içerideki insanlar yanmadan, dumana boğulmadan tahliye olabilsinler hem de itfaiye oradan teçhizatıyla girsin, dinlenmek istediğinde oraya çıkabilsin" dedi.

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"DEMEK Kİ ESKİ BİNALARIN TÜMDEN YIKILMASI GEREKİYOR AMA BİRİLERİ BUNA YANAŞMIYOR"

Kaboğlu açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Eski binalarda itfaiye için ring yolu yok, Kartalkaya’da da yok. Oysa yangın yönetmeliğinde itfaiye erişim yolu zorunluluğu var, yoksa katiyen ruhsat verilmiyor. Demek ki eski binaların tümden yıkılması gerekiyor ama birileri buna yanaşmıyor, kulağının üzerine yatıyor. Yangın her zaman çıkar ama önemli olan alınacak önlemlerle ölümleri engellemek"

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu otel
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