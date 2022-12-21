Kasaba doktoru 28. Bölüm fragmanı! Ömer'den Leyla'ya aşk itirafı

Dünya Kupası maçları nedeniyle Kasaba Doktoru dizisinin yayın günü değişmişti. Bu akşam yeni bölümün olup olmayacağını merak eden izleyiciler sevilen dizi için son bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak konularını araştırmaya başladı. Trt1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Kasaba Doktoru bu akşam 28. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler yaşanacak? İşte bölüm ile ilgili detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Deniz Can Aktaş, Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı'nın başrollerini üstlendiği dizide doktor ve hemşirelerin hayatları anlatılıyor.Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür. Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir.

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ÖMER'DEN LEYLA'YA AŞK İTİRAFI

Leyla ile Ömer'in arası Ömer'in Leyla'nın hastasıyla arasındaki muhabbetten rahatsız olmasıyla açılır. Kendini affettirmeye çalışan Ömer Leyla'ya sürpriz yaparak gönlünü almaya çalışır. Daha sonrasında Zeynep'e oda hazırlayan Mine ve Hakan'a yardıma giderler. Eve dönerken Ömer Leyla'ya gözlerini kapattırır, balonlar alır ve onu deniz kenarına getirir. Her defasında yeniden aşık olduğunu itiraf eden Ömer Leyla'nın gönlünü almayı başarıyor ve ikili arasındaki buzlar eriyor.

