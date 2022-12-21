MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kasaba doktoru 28. Bölüm fragmanı! Ömer'den Leyla'ya aşk itirafı

Kasaba doktoru 28. Bölüm fragmanı! Ömer'den Leyla'ya aşk itirafı

21.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru'nun son bölümü sevenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 27. bölümüyle ekrana gelen Kasaba Doktoru'nun bu akşam yeni bölümü yayınlanacak. Peki Trt1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünde neler olacak, ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili detaylar...

Kasaba doktoru 28. Bölüm fragmanı! Ömer'den Leyla'ya aşk itirafı

Dünya Kupası maçları nedeniyle Kasaba Doktoru dizisinin yayın günü değişmişti. Bu akşam yeni bölümün olup olmayacağını merak eden izleyiciler sevilen dizi için son bölüm var mı, ne zaman yayınlanacak konularını araştırmaya başladı. Trt1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Kasaba Doktoru bu akşam 28. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler yaşanacak? İşte bölüm ile ilgili detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

kasaba-doktoru-8nisan-1

Deniz Can Aktaş, Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı'nın başrollerini üstlendiği dizide doktor ve hemşirelerin hayatları anlatılıyor.Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür. Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir.

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ÖMER'DEN LEYLA'YA AŞK İTİRAFI

ENS01067

Leyla ile Ömer'in arası Ömer'in Leyla'nın hastasıyla arasındaki muhabbetten rahatsız olmasıyla açılır. Kendini affettirmeye çalışan Ömer Leyla'ya sürpriz yaparak gönlünü almaya çalışır. Daha sonrasında Zeynep'e oda hazırlayan Mine ve Hakan'a yardıma giderler. Eve dönerken Ömer Leyla'ya gözlerini kapattırır, balonlar alır ve onu deniz kenarına getirir. Her defasında yeniden aşık olduğunu itiraf eden Ömer Leyla'nın gönlünü almayı başarıyor ve ikili arasındaki buzlar eriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay olduİşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu
Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdıGelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı
Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisinden kalça şov!Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisinden kalça şov!

En Çok Okunan Haberler

O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

Yatak paylaşımına tepki yağdı!

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.