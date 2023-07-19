MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kasaba Doktoru'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu! O filme konuk olacak

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu! O filme konuk olacak

19.07.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ozan Akbaba son olarak Kasaba Doktoru dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Ozan Akbaba’nın ne zaman setlere dönüş yapacağı merak konusuydu. Ünlü oyunun yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba özellikle İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdiği “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.
Proje seçiminde çok titiz davrandığı bilinen ünlü oyuncu, son olarak Kasaba Doktoru’nda başrol oynamıştı.

Akbaba'nın ne zaman setlere döneceği merak edilirken yeni adresi belli oldu. Ozan Akbaba önümüzdeki ay “Doktor Sadık Ahmet” filmine konuk oyuncu olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turgay Aydın’ın “Doktor Sadık Ahmet” rolüne hayat vereceği filmin 16 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.

akbaba

Ozan Akbaba, “Doktor Sadık Ahmet’in kayınbiraderi Ali’yi canlandıracak. Hakan Yonat’ın yöneteceği filmin görüntü yönetmenliğini Uğur Kul yapacak. Müziklerini Mehmet Can Erdoğan’ın yapacağı film için Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu ve Emir Gürsoy gibi değerli aktörlere de konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kot pantolonunun fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı Kot pantolonunun fiyatı ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!
Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.