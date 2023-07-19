Kasaba Doktoru'nun yıldızı Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu! O filme konuk olacak

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba özellikle İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdiği “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Proje seçiminde çok titiz davrandığı bilinen ünlü oyuncu, son olarak Kasaba Doktoru’nda başrol oynamıştı.

Akbaba'nın ne zaman setlere döneceği merak edilirken yeni adresi belli oldu. Ozan Akbaba önümüzdeki ay “Doktor Sadık Ahmet” filmine konuk oyuncu olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turgay Aydın’ın “Doktor Sadık Ahmet” rolüne hayat vereceği filmin 16 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.

Ozan Akbaba, “Doktor Sadık Ahmet’in kayınbiraderi Ali’yi canlandıracak. Hakan Yonat’ın yöneteceği filmin görüntü yönetmenliğini Uğur Kul yapacak. Müziklerini Mehmet Can Erdoğan’ın yapacağı film için Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu ve Emir Gürsoy gibi değerli aktörlere de konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.



