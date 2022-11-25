Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman? Kasaba Doktoru bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi bu akşam TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin sevenleri bu durumu araştırırken, yapılan açıklamaya göre birçok TRT dizisi yeni bölümlere ara vermiş durumda.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her Cuma günü televizyon ekranlarında yer alan dizinin bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Bunun nedeni ise Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanıyor olması. Kasaba Doktoru gibi sevilen diğer dizilerin de bir süre yayın akışında yer almayacağı belirtildi. 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olması sebebiyle sevilen dizilere bir müddet ara verildiği açıklandı.

Yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Galler-İran”

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Katar-Senegal”

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Hollanda-Ekvador”

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “İngiltere-Amerika”

00:00 Yürek Çıkmazı

02:40 Teşkilat

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

05:50 Hayallerinin Peşinde



