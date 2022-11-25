Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman? Kasaba Doktoru bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Kasaba Doktoru yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi bu akşam TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin sevenleri bu durumu araştırırken, yapılan açıklamaya göre birçok TRT dizisi yeni bölümlere ara vermiş durumda.
Her Cuma günü televizyon ekranlarında yer alan dizinin bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Bunun nedeni ise Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanıyor olması. Kasaba Doktoru gibi sevilen diğer dizilerin de bir süre yayın akışında yer almayacağı belirtildi. 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olması sebebiyle sevilen dizilere bir müddet ara verildiği açıklandı.
Yeni bölüm tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı.
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Galler-İran”
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Katar-Senegal”
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Hollanda-Ekvador”
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “İngiltere-Amerika”
00:00 Yürek Çıkmazı
02:40 Teşkilat
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
05:50 Hayallerinin Peşinde