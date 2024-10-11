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Kaşı gözü ele verdi! Esra Erol'da oğlunu aradığını söyleyerek programa katılan annenin yaptığı mimikler olayı sorgulattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.10.2024 10:30
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93 gündür kayıp olduğu iddia edilen Fatih Aydın'ın annesi, Esra Erol'a oğlunu aradığı söylemiyle katıldı. Günlerce devam eden yayın akışında kayıp iddiasıyla programa başvuran anne herhangi bir bilgi vermemekte ısrarcı davranırken kayıp Aydın'ın babası ise stüdyoya zar zor getirildi. Annenin bir kaç programdır yaptığı iddia edilen kaş hareketi ise bir şey gizlediği iddialarını oluşturdu.

21 yaşındaki bir genç, evde babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından kayıplara karıştı. Oğlunun akıbetini merak eden acılı anne, durumu Esra Erol’a bildirdi. Ancak, annenin şüpheli davranışları dikkat çekti.

Fatih Aydın, 7 Temmuz gecesi evde babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından kayıplara karıştı. Genç adam, evden çıktığı sırada telefonunu ve cüzdanını yanına almadı. Aydın'dan o günden bu yana haber alınamıyor.

Anne Rabia, kaybolan oğlu için Esra Erol’a başvurdu. Olayın detaylarını anlatması beklenen aile fertlerinden bir diğeri ise baba Mahmut'tu. Ancak baba uzun ısrarlar sonucunda programa katılmayı kabul etti.

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ANNE, OĞLUNUN KAYIP OLMASINI BABANIN AGRESİF TAVIRLARINA BAĞLADI

Oğlunun babasıyla sürekli anlaşmazlık yaşadığını ve babasının alkol nedeniyle agresifleştiğini söyleyen anne, bu durumun oğlunun teyzesiyle birlikte yaşamasına neden olduğunu ifade etti.

Kayıp Fatih Aydın, bir haftalığına eve döndükten sonra ne olduysa onu kayıplara karışmaya itti. Evden çıkarken tüm eşyalarını bıraktığı ve telefonundaki mesajları sildiği öğrenildi.

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Fatih Aydın’ın kaybolmasıyla ilgili şüpheli açıklamaların ardından, genç adamın yanında kaldığı teyzesinin oğlu tanık olarak stüdyoya katıldı. Esra Erol’un sorularına yanıt veren tanık, olayın detaylarına dair önemli bilgiler paylaşırken, annenin tanık kuzene yaptığı kaş göz hareketi dikkat çekti.

"NEDEN SÖYLEMELERİNİ ENGELLİYORSUN?"

Esra Erol, kayıp Fatih Aydın’ın annesi Rabia’ya, tanık kuzene yaptığı kaş göz hareketini sorarak, "Neden söyleyeceklerini engelliyorsun?" dedi. Anne ise bu iddiayı reddederek, hareketinin tamamen refleks olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol kayıp anne
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