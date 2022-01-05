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Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

05.01.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sosyal medyası ve dünya basını İranlı komutan Kasım Süleymani'nin kızının, anma törenindeki fotoğrafını konuşuyor. Zeynep Süleymani ABD tarafından öldürülen babasının anmasına Amerikan malı iPhone 13 Pro Max'le katıldı. Sosyal medyada bu kare üzerine "Müthiş ironi" yorumları yapıldı.

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani’nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, çekilen fotoğrafında iPhone 13 Pro Max kullandığının görülmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu.

İranlı sosyal medya kullanıcıları, “ABD’yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani’nin ’Amerikan yapımı’ iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anılmıştı. Ancak Zeynep Süleymani’nin ABD’ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu.

"MÜTHİŞ BİR İRONİ"

Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani’nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı. İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, “ABD’yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani’nin ’Amerikan yapımı’ iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Süleymani’ye yakın kaynaklar ise Süleymani’ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

SÜLEYMANİ NE DEMİŞTİ?

Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD’den babasının intikamını alacaklarını belirterek, “Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İran
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