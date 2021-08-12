Kastamonu'daki sel felaketinden sevindiren haber! Kurtarıldılar

Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindiren haberler gelmeye başladı.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR

Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.

Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Kaynak: İHA

