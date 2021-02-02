MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

02.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Bir dönem dünyanın en seksi kadını seçilerek dikkatleri üzerine çeken Kate Upton bir iç çamaşırı markası için seksi pozlar verdi.

Bir dönem "dünyanın en seksi kadını" seçilen ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, eski formuna yeniden dönüyor.

Kate Upton, çiçek desenli iç çamaşırlarıyla olay oldu. 28 yaşındaki Amerikalı aktris ve model, İtalyan iç giyim markası Yamamay için çekim yaptı.

2

Seksi pozlar veren model beğeni topladı. 2018'de doğum yapan Kate Upton kısa süre önce hamilelik döneminde aldığı kilolarla gündem olmuştu. Upton eski haline dönmesi gerektiği konusunda baskı altında hissettiğini söylemişti.

1
Upton o dönem bu baskıyı hissettiğini ama hızlıca bedeniyle barıştığını ve bebeğinin ve sağlığının daha önemli olduğunu söylemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Ünlü oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm! Annesi koronavirüse yakalanmıştıÜnlü oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm! Annesi koronavirüse yakalanmıştı
19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
gidişi de iç çamaşırlı değilmiydi zaten...

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Mutant virüs için test başladı!

Mutant virüs için test başladı!

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u dans şovuyla büyüledi

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u dans şovuyla büyüledi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu gerçek hayatta da evliymiş

Yıllar sonra ortaya çıktı! 7 Numara'nın sevgilileri gerçek hayatta da evliymiş

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks arabasıyla hava attı

Mısırlı sevgilisinin lüks arabasıyla hava attı

Ünlü oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm! Annesi koronavirüse yakalanmıştı

Ünlü oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm! Annesi koronavirüse yakalanmıştı

Müge Boz kimdir? Akıncı’nın Beste’si Müge Boz kaç yaşında, nereli? Müge Boz eşi kimdir?

Akıncı'nın Beste'si canlı yayın konuğu oldu

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinde flaş gelişme!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Bu resmen psikolojik taciz!

'Bu resmen psikolojik taciz!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.