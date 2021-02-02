Kate Upton bir iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu

Bir dönem "dünyanın en seksi kadını" seçilen ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, eski formuna yeniden dönüyor.

Kate Upton, çiçek desenli iç çamaşırlarıyla olay oldu. 28 yaşındaki Amerikalı aktris ve model, İtalyan iç giyim markası Yamamay için çekim yaptı.

Seksi pozlar veren model beğeni topladı. 2018'de doğum yapan Kate Upton kısa süre önce hamilelik döneminde aldığı kilolarla gündem olmuştu. Upton eski haline dönmesi gerektiği konusunda baskı altında hissettiğini söylemişti.



Upton o dönem bu baskıyı hissettiğini ama hızlıca bedeniyle barıştığını ve bebeğinin ve sağlığının daha önemli olduğunu söylemişti.



