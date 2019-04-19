Kate Winslet yeni rolü için tanınmaz halde

Kate Winslet yeni filmi Ammonite'ın Londra'daki setinde objektiflere takıldı.
43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geleneksel kıyafetleriyle tanınmaz haldeydi.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Francis Lee'nin üstlendiği yapım, 1840'lı yıllarda İngiltere'deki bir sahil şehrinde geçiyor.
Titanic ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Kate Winslet, 2008 yılında The Reader ile Oscar kazanmış, son olarak da Wonder Wheel filmiyle sinemalarımıza konuk olmuştu.
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