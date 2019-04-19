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Kate Winslet yeni rolü için tanınmaz halde

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 19.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Oscar ve dört Altın Küre ödüllü başarılı aktris Kate Winslet, yeni filmi Ammonite'nin çekimlerinde görüntülendi. Güzel oyuncu yeni filmi için tanınmaz hale geldi.

Kate Winslet yeni rolü için tanınmaz halde

Kate Winslet yeni filmi Ammonite'ın Londra'daki setinde objektiflere takıldı.

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geleneksel kıyafetleriyle tanınmaz haldeydi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Francis Lee'nin üstlendiği yapım, 1840'lı yıllarda İngiltere'deki bir sahil şehrinde geçiyor.

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Titanic ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Kate Winslet, 2008 yılında The Reader ile Oscar kazanmış, son olarak da Wonder Wheel filmiyle sinemalarımıza konuk olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet Kate Winslet filmleri Ammonite

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