MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

13.10.2020 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen ve özel hayatıyla da sürekli gündem olan Katie Price yeni aşkıyla ateşli öpüşme anlarını paylaşmakta bir sakınca görmedi.

İngiliz model Katie Price geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kris Boyson'un suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Boyson ilişkileri sırasınca Katie'nin üç erkekle cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı.

34327226-8834059-image-a-43_1602577403349

Price bu suçlamalardan sonra açıklama yaparak yeni ilişkisinde mutlu olduğunu ve aynı hataları yapmayacağını söylemişti.

Katie Price’dan inanılmaz itiraf: Aldatıldıktan sonra 'yedekte birini' tuttumKatie Price’dan inanılmaz itiraf: Aldatıldıktan sonra 'yedekte birini' tuttum

Price ve yeni sevgilisi Carl Woods gece yarısı yatak paylaşımlarıyla olay oldu. Ünlü çift yatakta sıcak dakikalar yaşadı. Katie Price sevgilisini o kadar ateşli öptü ki bu anlar takipçilerini çok rahatsız etti.

34327230-8834059-image-a-41_1602577387589
Price ve Woods gelen yorumları umursamadı. Aşk sarhoşu olan ikili şu sıralar çok mutlu ve ileride çocuk yapmayı planlıyorlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bisey benzese bari...

En Çok Okunan Haberler

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti

Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...

Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...

'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'

'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'

'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti

'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Göksel köy hayatını verimli geçiriyor

Russell Crowe fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor

İnanılmaz! Ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı

Jessica Simpson 45 kilo verdi! İşte son hali

45 kilo verdi! İşte son hali

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

İlk kez aynı projedeler...

Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!

Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.