Katie Price ve Carl Woods gece yarısı yataktan paylaştı!

İngiliz model Katie Price geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kris Boyson'un suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Boyson ilişkileri sırasınca Katie'nin üç erkekle cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı.

Price bu suçlamalardan sonra açıklama yaparak yeni ilişkisinde mutlu olduğunu ve aynı hataları yapmayacağını söylemişti.

Price ve yeni sevgilisi Carl Woods gece yarısı yatak paylaşımlarıyla olay oldu. Ünlü çift yatakta sıcak dakikalar yaşadı. Katie Price sevgilisini o kadar ateşli öptü ki bu anlar takipçilerini çok rahatsız etti.



Price ve Woods gelen yorumları umursamadı. Aşk sarhoşu olan ikili şu sıralar çok mutlu ve ileride çocuk yapmayı planlıyorlar.