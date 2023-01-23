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  4. Katliam gibi saldırının sanığıydı!10 kişinin ölümüne neden olan Los Angeles katili arabada ölü bulundu

Katliam gibi saldırının sanığıydı!10 kişinin ölümüne neden olan Los Angeles katili arabada ölü bulundu

23.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles bölgesindeki Monterey Park’ta dün bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Saldırıda can kaybı 10’a yükselirken 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının sanığı 72 yaşındaki Huu Can Tran olarak gösterilirken yaşlı adamın beyaz bir minibüsün içinde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Katliam gibi saldırının sanığıydı!10 kişinin ölümüne neden olan Los Angeles katili arabada ölü bulundu

Çin Yeni Yıl kutlamaları sırasındaki bir dans kulübünde gerçekleşen silahlı saldırı Kaliforniya tarihindeki en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti. Los Angeles County şerifi, şüphelinin kimliğini 72 yaşındaki Huu Can Tran olarak belirlediğini ve şüphelinin bir fotoğrafı yayınlandığını açıkladı. Söz konusu olaya ilişkin olarak araştırmalar devam ederken saldırganın beyaz bir minibüs içinde cansız bedenine rastlandı.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

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10 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı saldırıda yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarından birinin durumunu kritik olduğu belirtilirken Tran’ın saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin olarak bir kanıt bulunmadı. Saldırganın kendisini bir silahla kafasından vurarak öldürdüğü belirtildi.

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Kaliforniya

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