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  4. Kavala açıklaması sonrası harekete geçildi! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kavala açıklaması sonrası harekete geçildi! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

19.10.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kavala açıklaması sonrası harekete geçildi! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞLARDI

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı
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