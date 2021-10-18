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Soylu'dan 10 büyükelçiliğe Kavala tepkisi

18.10.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, “Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez” dedi.

Soylu'dan 10 büyükelçiliğe Kavala tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Gezi davasında 4 yıldır tutuklu yargılanan iş adamı Osman Kavala ile ilgili, "Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz" açıklamasını yapmıştı. (İHA)

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Süleyman Soylu
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