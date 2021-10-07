HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Kawasaki 2035'e kadar elektrikli motosikletlere yönelecek

Kawasaki 2035'e kadar elektrikli motosikletlere yönelecek

07.10.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kawasaki Heavy Industries (KHI), 2035 yılına dek ürün yelpazesini elektrikli modellere kaydıracağını açıkladı.

Kawasaki 2035'e kadar elektrikli motosikletlere yönelecek

Japon motosiklet üreticisi Kawasaki'den yapılan açıklamaya göre firma, elektrikli segment dahil çevre dostu modellere geçmeyi planlıyor.

2025'E KADAR 10 MODEL

Bu kapsamda 2025'e kadar hibrit dahil batarya ile çalışan 10 model piyasaya sürecek Kawasaki, 2035 yılına kadar motosikletlerinin çoğunu elektrikli olarak üretecek.

Öte yandan firma, hidrojen yakıtlı yeni motor üretilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü de açıkladı.

Yamaha Motor, 2021'i yüzde 20 büyüme ile kapatacakYamaha Motor, 2021'i yüzde 20 büyüme ile kapatacak

KHI Başkanı ve Üst Yöneticisi Yasuhiko Haşimoto, elektrikli motosikletlerde, birçok sürücü için geleneksel motor sesi ve titremesinin önemli olduğunu söyledi.

Japon üreticinin bu imkanları müşteri beğenisine sunmayı hedeflediğini kaydeden Yasuhiko, karbonsuz toplum sorumluluğunda çalıştıklarını ifade etti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Ë-C4 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?Ë-C4 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.