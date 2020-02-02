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  4. Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar evleniyor mu? Kaya Çilingiroğlu açıklama yaptı

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar evleniyor mu? Kaya Çilingiroğlu açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Eski eşi Hülya Avşar ile yeniden nikah masasına oturacağı iddia edilen Kaya Çilingiroğlu bu iddialar sonrası açıklama yaptı! Kaya Çilingiroğlu açıklamasında "Ne Hülya ile ne de başkası ile evlenmeyeceğim" dedi.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar evleniyor mu? Kaya Çilingiroğlu açıklama yaptı

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar ile yeniden nikah masasına oturacağına dair iddiaları yalanladı. Kaya Çilingiroğlu önceki gün oğlu ve annesi ile beraber Etiler Akmerkez’de görüntüledi. Sömestr tatilinde olduklarını söyleyen Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya’yı kayak merkezine götürdüğünü belirterek, “Şimdi de sırada Rize var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile yedikleri yemek sonrası yeniden evleneceklerine dair iddialarla ilgili de konuşan Çilingiroğlu, “Öyle bir şey yok. Ne Hülya ile ne de başkası ile evlenmeyeceğim” dedi. (Sözcü)

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