Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar evleniyor mu? Kaya Çilingiroğlu açıklama yaptı

Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar ile yeniden nikah masasına oturacağına dair iddiaları yalanladı. Kaya Çilingiroğlu önceki gün oğlu ve annesi ile beraber Etiler Akmerkez’de görüntüledi. Sömestr tatilinde olduklarını söyleyen Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya’yı kayak merkezine götürdüğünü belirterek, “Şimdi de sırada Rize var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile yedikleri yemek sonrası yeniden evleneceklerine dair iddialarla ilgili de konuşan Çilingiroğlu, “Öyle bir şey yok. Ne Hülya ile ne de başkası ile evlenmeyeceğim” dedi. (Sözcü)

