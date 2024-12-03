Kayalıkların üzerinde yoga yapmak istemişti! Her şey dakikalar içinde yaşandı... Dev dalgaların sürüklediği ünlü oyuncu hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın popüler turistik adası Koh Sumui'de korkunç bir olay yaşandı. Rus oyuncu 24 yaşındaki Kamilla Belyatskaya Tayland'ta köpükten yapılan yoga matınının üzerinde kayalıklarda yoga yapıyordu. Ancak bir anda gelen dalga genç kadını alıp sürükledi. Olay yerinden saniye saniye kaydedilen görüntülerde Belyatskaya'nın dalgaların arasında mücadele ettiği görüldü.

ERKEK ARKADAŞIYLA TATİLE GELMİŞTİ

Rusya'nın Novosibirsk kentinden Tayland'ın popüler turistik adası Koh Sumui'a erkek arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için gelen 24 yaşındaki oyuncu Kamilla Belyatskaya'nın cansız bedeni yaklaşık 2 hafta sonra bulundu. Çevredeki bir görgü tanığının genç kadını kurtarmak için dalgalarla boğuştuğu ancak başarılı olamadığı bildirildi.

HAYATINI KAYBETMEDEN HEMEN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Kamilla kazanın hemen öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımında Koh Sumui'yi 'evim' ve 'dünyanın en iyi yeri' olarak tanımlayarak, "Samui'yi çok seviyorum.Teşekkür ederim evren, şu anda burada olduğum için. Çok mutluyum. Mutluyum" notunu eklemişti.