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Kaygılandıran gelişme! PlayStation 5 satın almak daha da zorlaşacak

11.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çip krizi Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5'in üretimini de etkilemiş gibi görünüyor. Konuya yakın kaynaklara göre Sony, bileşen tedarikindeki kısıtlamalar ve lojistik sorunlar nedeniyle PlayStation 5 üretim tahminini düşürdü. Anlaşılan o ki stok sorunları da yaşayan PlayStation 5'i satın almak daha da zorlaşacak.

Kaygılandıran gelişme! PlayStation 5 satın almak daha da zorlaşacak

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'i tercih etmeyenler için en iyi seçenek olarak görülüyor. Şirketin en büyük gelir kaynaklarından biri olan PlayStation 5, ne yazık ki bir süredir stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bunu da PlayStation 5 almak isteyenlerin, birçok mağazayı gezip "stok yok" cevabını almalarından anlamak mümkün. Ancak söylenenlere göre PlayStation 5'in üretimini sekteye uğratan bir neden daha var. O da otomobillerden akıllı telefonlara kadar birçok ürünün üretimini etkileyen çip krizi.

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SONY PLAYSTATION 5 HEDEFİNİ İNDİRDİ

Bloomberg'deki bir rapora göre PlayStation 5 üretimi için bir mücadele veren Sony, mevcut mali yıl için üretim tahminini düşürdü. Şirket, Nisan 2021 ile Mart 2022 arası için 16 milyon adet PlayStation 5 hedefi koyarken, bu rakamın şu anda 15 milyon civarına indirildiği bildiriliyor. Sony, bu mali yılda 14,8 milyon PS5 konsolu satacağını tahmin etmişti.

PlayStation 5

TEK SORUN ÇİP KRİZİ DEĞİL

Aktarılanlara göre Sony'nin tek sorunu bileşen tedariki de değil. Dünya benzeri görülmemiş bir yarı iletken kıtlığı ile boğuşurken, şirketin bileşen tedarikinin yanı sıra lojistikte de sorun yaşadığı söyleniyor. Rapor, bileşen sevkiyatlarının her zaman zamanında gelmediğini ve farklı seviyelerdeki aşı dağıtımının üretim üslerinde karmaşık operasyonlara neden olduğunu belirtiyor.

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"DAHA KOLAY OLMASINI BEKLEMEYİN"

Sony, Nisan 2022'de başlayan mali yıl içinde 22,6 milyon adet PS5 satmayı öngörüyor, ancak üretim ortaklarının bu hedefe ulaşmanın zor olacağını düşündüğü bildiriliyor. Buna bağlı olarak çıkan haberlerde, "yakın zamanda bir PS5 satın almanın daha kolay olmasını beklemeyin" deniliyor.

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