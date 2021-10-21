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Dünyanın en küçük oyun konsolunu geliştirdiler! Posta pulu kadar

21.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li bir firma, dünyanın en küçük oyun konsolu olarak nitelediği "Thumby" adlı bir cihaz geliştirdi. Yaklaşık bir posta pulu boyutunda olan Thumby, Tetris gibi klasikleşmiş beş oyuna ev sahipliği yapıyor. Ancak kullanıcıların kendi oyunlarını programlamasına da izin veriliyor. Peki dünyanın en küçük oyun konsolunun fiyatı ne kadar?

Dünyanın en küçük oyun konsolunu geliştirdiler! Posta pulu kadar

En yeni oyun konsolları, yüksek kaliteli oyunların keyfini çıkarmamızı sağlıyor. Ancak özellikle yetişkin kullanıcılar, bazen retro oyunlardan aldıkları keyfi çok yüksek kaliteli oyunlardan alamıyor. Üstelik oyun konsollarının boyutunun gün geçtikçe büyümesi de işin tuzu biberi oluyor. ABD'li bir girişim ise 90'lı yılların oyunlarına özlem duyanlar için anahtarlığına takıp her yerde oynayabilecekleri bir oyun konsolu ile karşımıza çıktı.

İŞTE DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUN KONSOLU

Dünyanın en küçük oyun konsolu "Thumby" ABD'li mühendisler tarafından geliştirildi. Thumby, yaklaşık bir posta pulu boyutunda olmasına rağmen tam boyutlu bir cihaz gibi oyun performansı sunuyor.

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KENDİ OYUNUNU OLUŞTURMA İMKANI

Ohio merkezli TinyCircuits şirketinin geliştirdiği "Thumby", Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunların yer aldığı beş retro oyunla birlikte geliyor. Öte yandan kullanıcılar MicroPython programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve bir bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunlar oynayabiliyor.

Thumby

FİYATI NE KADAR?

Konsolun gri modeli 19 dolarlık bir fiyata sahip, diğer renklere ve bağlantı kabloları gibi ek aksesuarlar da sahip cihazların fiyatları ise daha yüksek.

Thumby, konsolu şarj etmek ve yazılımını güncellemek için çalışan bir bataryaya, oyun düğmelerine, güç düğmesine, ekrana ve bir mikro USB bağlantı noktasına sahip. OLED bir ekrana ev sahipliği yapan konsolun sağ alt köşesindeki halka ise bir anahtarlığa takılmasına izin veriyor.

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Thumby'nin baş mühendisi Ben Rose, "Thumby ile amacım dünyadaki en küçük oyun konsolunu üretmekti. İnsanlar küçük olduğunu gördüklerinde işe yaramaz olduğunu düşünebilirler. Fakat, boyutuna meydan okuyan güçlü bir işlemciye sahip yüksek kaliteli bir ürün tasarladık. Thumby, insanların oynadıkları oyundan daha fazla zevk almalarına, hatta kendi oyunlarını üretmelerine olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.

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