HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayınbiraderini katletti, cinayet ardından yasak aşk çıktı! 'Başkasına aşık olduğunu söyleyince...'

Kayınbiraderini katletti, cinayet ardından yasak aşk çıktı! 'Başkasına aşık olduğunu söyleyince...'

07.10.2023 17:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Murat Bakar'ın (33), yol kenarında cesedi bulundu. Bakar'ın, kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin ardından ise yasak aşk çıktı. Şehri Bakar ifadesinde, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi. İşte detaylar...

Kayınbiraderini katletti, cinayet ardından yasak aşk çıktı! 'Başkasına aşık olduğunu söyleyince...'

Olay, 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi.

8dcaa57ebaf2975f25f52613514cb53e

Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

18b33ed0fa07a065d9e9c9a2d446f642

'BİR SÜREDİR İLİŞKİMİZ VARDI'

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı.

ef482f1644bb61214d5d5989a70786a4

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi.

f36f6676f96e12c39340b64c3eee8299

Şehri Bakar, dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde 6 terörist etkisiz hale getirildiO ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi
THY'den Tel Aviv yolcularına bilet iptali ve erteleme hakkıTHY'den Tel Aviv yolcularına bilet iptali ve erteleme hakkı
O ülkelerden İsrail'e tam destek!O ülkelerden İsrail'e tam destek!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun kayınbirader yasak aşk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.