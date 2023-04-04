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Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

04.04.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 3 çocuk annesi Hülya B. (33), kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit eden kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Elinde silahla cesedin başında bekleyen Hülya B., 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' diye bağırdı. Cinayet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Tiktok detayı ise dikkat çekti. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Dehşete düşüren olay, dün gündüz saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre çektiği cinsel içerikli görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.’yi sokak ortasında silahla vurdu. Kayınbiraderini vurduktan sonra “Namusumu kirletti, namusumu temizledim” diye bağıran kadın, polis tarafından gözaltına alınırken şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.’nin arkasından duvardan atlıyor. Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.

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ARALARINDA BOĞUŞMA YAŞANDI

İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.‘nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.

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TİKTOK DETAYI

İddiaya göre, kocasının evinden ayrılan Hülya B. yaklaşık 5 ay kayınbiraderi Ferdi B. ile birlikte yaşadı. Hülya B. daha sonra eşinin evine döndü. Bunu hazmedemeyen Ferdi B. de kadının ailesine birlikte oldukları günlerden fotoğrafları gönderdi ve bunları TikTok üzerinden paylaştı.

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İHA

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cinayet tiktok Şantaj Şanlıurfa kayınbirader

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