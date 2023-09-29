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Kayıp altın küpeleri ararken buldukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadılar! Bin yıllık...

29.09.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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Norveçli bir aile bahçelerinde kaybolan küpelerini ararken Viking döneminden en az bin yıllık kalıntılar buldu. Vestfold Kültürel Mirası ve Telemark İl Konseyi tarafından yapılan paylaşımda, "Jomfruland’da Viking zamanından kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Uzmanlar, söz konusu adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin olduğunu fakat şu ana kadar bulunan kanıtların sadece Orta Çağ'a dek uzandığını belirtti.

Kayıp altın küpeleri ararken buldukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadılar! Bin yıllık...

Norveçli aile, kayıp küpe arayan aile bin yıllık Viking kalıntısı buldu! Norveç’in güney kıyısındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, kayıp altın küpeler için dedektör kullanarak kazı çalışmalarına başladı.

EN AZ BİN YILLIK VİKİNG KALINTISI

Aasvik ailesi, küpeyi bulamasa da en az bin yıllık kalıntıya ulaştı. Norveçli aile, kase şeklinde bir toka ve Viking döneminden kalma bir cenaze töreni parçasına benzer kalıntılar çıkardı. Uzmanlar, eserlerin 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade ediyor. Bir diğer uzman ise bulunan kalıntının 780 ile 850 yıllarına ait bir toka olduğunu ifade etti.

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"İLK GÜVENLİ BULGU"

Vestfold Kültürel Mirası ve Telemark İl Konseyi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland’da Viking zamanından kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin bulunduğunu ancak şimdiye kadar bulunan kanıtların yalnızca Orta Çağ’a kadar uzanmış olduğunu söyledi. (İHA)

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Viking Norveç küpe

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