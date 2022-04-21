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  4. Kayıp kardeşleri market sahibi buldu! Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Kayıp kardeşleri market sahibi buldu! Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

21.04.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir petrolde market işleten Halil Çalışır, gece saatlerinde dışarıda çocuk sesleri duydu. Merak edip dükkandan çıkan Çalışır, 3 küçük çocuk gördü. Yaşları 13-15 arası olan 2'si kız 3 çocuğun "Polise haber ver" sözleri üzerine harekete geçen iş yeri sahibi, kardeşleri içeri aldı. Kayboldukları öğrenilen kardeşler, jandarmanın gelmesiyle birlikte ailelerine teslim edildi.

Kayıp kardeşleri market sahibi buldu! Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Şanlıurfa'ya Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir petrol istasyonunda market işleten Halil Çalışır, gece saat 01.30 sıralarında çocuk sesleri duydu. Dışarı çıkan Çalışır, yaşları 12 ile 15 arasında değişen ikisi kız 3 çocuk fark etti.

"POLİSE HABER VER" CEVABINI ALDI

Durumu anlamak için çocuklara "Bu saatte burada ne işiniz var" diye sorduğunda aldığı cevap "Polise haber ver" olunca başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşünen Çalışır, içeri alıp ne olduğunu sordu.

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KAYBOLDUKLARINI ANLATTILAR

İftara yakın bir saatte Şanlıurfa merkezden 45 kilometre ötedeki Överler Mahallesindeki babaannelerine gitmek üzere ailelerinden habersiz evden ayrıldıklarını söyleyen kardeşler, Aligör bölgesine kadar geldiklerini, havanın kararması üzerine korktuklarını ve petrole sığındıklarını belirtti.

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ÇOCUKLARI GÖRÜNCE PANİK YAŞADI

Başına ilk defa böyle bir olay gelen market sahibi Halil Çalışır, kendisine bir yol göstermesi için basın mensubu olan yeğenine haber verdi. Olay yerine giden yeğeni jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri üşümüş ve korkmuş olan N.A. (12), M.B.A. (13) ve F.A. (15) kardeşleri marketten alıp karakola götürdü. Çocuklara su ve yemek veren ekipler, ailesine haber verdi.

"ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Geç saatte 3 küçük çocuğu tek başlarına dışarıda gördüğü zaman kendisinin de tedirgin olduğunu söyleyen Halil Çalışır, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. (İHA)

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Şanlıurfa
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