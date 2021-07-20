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Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur Polat , kaçırılmış

20.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, staj yaptığı otelden 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan İlknur Polat (17), dün akşam evine geri döndü. İlknur'un kaçırıldığı ve dün polis merkezi önüne getirilerek, bırakıldığı ortaya çıktı. Anne Ümmihani Polat, İlknur'un eve dönmesiyle bayram sevinçlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur Polat , kaçırılmış

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde staj yaparken, pazar günü saat 14.00 sıralarında, 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan ve bir daha kendisine ulaşılamayan İlknur Polat'ın, kimliği açıklanmayan kişi tarafından kaçırıldığı, dün akşam ise Kepez ilçesinde polis merkezi yakınında bırakıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri de Polat’ı Manavgat'taki ailesine teslim etti.

"AİLEMİZE ZARAR VERECEKLERİNİ SÖYLEYİP ZORLA GÖTÜRMÜŞLER"

Anne Ümmühani Polat, İlknur'un geri dönmesi ile evde bayram sevincinin ikiye katlandığını söyleyerek, “Şüphelendiğimiz üzere kızımızı sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs zorla kaçırmış. Kızımın anlattığına göre, staj gördüğü otelde çalışan ablasına ve ailemize zarar vereceklerini söyleyip, kızımı zorla götürmüşler" diye konuştu.

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Kendilerinin ve jandarmanın, şüphelinin babasını sürekli arayarak kızlarının geri getirilmesini istediklerini söyleyen Polat, “Dün akşam büyük kızıma mesaj göndermişler, 'Kardeşini bırakacağız' diye. Kızımı Antalya'da Kepez ilçesinde polis karakolunun yakınlarında bırakarak, 'Polislere eve gitmek istediğini söyle sana yardımcı olurlar' demişler" dedi.

(DHA)

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antalya Manavgat
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