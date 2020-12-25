Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde 22 Aralık'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ramazan Aslan’ı (35) arama çalışması başlatıldı.

50 KAMERA İNCELENDİ

Polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek kayıp şahsın son olarak bindiği otomobili tespit etti. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Nurullah D. (28) cinayeti itiraf etti.

Nurullah D. polise verdiği ilk ifadesinde Ramazan Aslan ile otomobilde kız arkadaşı yüzünden tartıştıklarını, mal pazarında tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

Nurullah D.'nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri cesedin yerini tespit etti. Kale boğazı mevkiinde gösterilen yerde arama yapan ekipler çalılıklar arasında Ramazan Aslan'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

