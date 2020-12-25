HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı

25.12.2020 19:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki gündür kayıp olan Ramazan Aslan’ın izini süren polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek cinayeti ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde 22 Aralık'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ramazan Aslan’ı (35) arama çalışması başlatıldı.

50 KAMERA İNCELENDİ

Polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek kayıp şahsın son olarak bindiği otomobili tespit etti. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Nurullah D. (28) cinayeti itiraf etti.

Nurullah D. polise verdiği ilk ifadesinde Ramazan Aslan ile otomobilde kız arkadaşı yüzünden tartıştıklarını, mal pazarında tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

AW199843_03

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Nurullah D.'nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri cesedin yerini tespit etti. Kale boğazı mevkiinde gösterilen yerde arama yapan ekipler çalılıklar arasında Ramazan Aslan'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecekTürkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu: Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi

İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi

25 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da vaka sayılarında düşüş olduğunu açıkladı

İstanbul'da vaka sayıları düştü!

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.