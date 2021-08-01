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Kayseri'de 15 yaşındaki kız dehşet saçtı! Babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı

01.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçaklayan C.C., suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı.

Kayseri'de 15 yaşındaki kız dehşet saçtı! Babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. (15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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