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Kayseri'de sır ölüm! 51 yaşındaki kadının cesedi, dörtlüleri yanan aracın arka koltuğunda bulundu

26.01.2023 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri, yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran bir araçtan şüphelendi. Aracın yanına gelen polisler, arka koltukta bir kadın cesedi buldu. 51 yaşındaki kadının ölüm nedeni ise otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Kayseri'de sır ölüm! 51 yaşındaki kadının cesedi, dörtlüleri yanan aracın arka koltuğunda bulundu

Melikgazi'deki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi.

ARKA KOLTUKTA BULDULAR

Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de cansız bedenin H.İ.’ye (51) ait olduğunu tespit etti.

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SIR ÖLÜM OTOPSİYLE AYDINLANACAK

H.İ.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. H.İ.'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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