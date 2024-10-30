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  4. Kayyum kararı sonrası CHP MYK'sı Esenyurt'ta toplanacak! Antalya kampı iptal edildi

Kayyum kararı sonrası CHP MYK'sı Esenyurt'ta toplanacak! Antalya kampı iptal edildi

30.10.2024 22:38
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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tutuklama talep edilirken, Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP MYK'sının yarın Esenyurt'ta toplanacağı ve partinin Antalya'da yapılması gereken kampının da İstanbul'a alındığı belirtildi.

Kayyum kararı sonrası CHP MYK'sı Esenyurt'ta toplanacak! Antalya kampı iptal edildi

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Halk TV programcısı Kürşad Oğuz, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası CHP MYK'sının yarın Esenyurt'ta toplanacağını duyurdu.

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CHP'NİN ANTALYA KAMPI İPTAL

Oğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP kaynaklarından edindiğim bilgilere göre yarın CHP MYK öğlen saatlerinde Esenyurt'ta toplanacak. TBMM grubu milletvekilleri de orada olacak. CHP'nin Antalya'da kampı olacaktı. O toplantı İstanbul'a alındı. Bence doğru bir hareket."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt CHP
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