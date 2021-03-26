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Kaza mı, intihar mı? Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ı vuran kurşunun sırrı

26.03.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Sorgun'da 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Kaza mı, intihar mı? Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ı vuran kurşunun sırrı

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın tabanca ile başından vurularak yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ, KAZA MI?

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre silahın evde bulunan kişiler arasındaki astsubaya ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar emniyetteki ifadesinde silahla ilgili şakalar yaptıklarını, Salkım'ın şaka yapar gibi silahı başına dayadığı ve o sırada silahın patladığını söyledikleri belirtildi. İncelemeler devam ederken olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğunun araştırıldığı aktarıldı.

2019 KARARNAMESİYLE SORGUNA ATANDI

Salkım'ın, Ankara’da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

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