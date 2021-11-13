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  4. Kaza tutanağı tutmaya giderken takla atıp karşı şeride geçti! Otoyol savaş alanına döndü

Kaza tutanağı tutmaya giderken takla atıp karşı şeride geçti! Otoyol savaş alanına döndü

13.11.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de maddi hasarlı kazaya karışan iki araç sürücüsü, kendi aralarında anlaşarak kaza raporu tutmak için, iki kilometre ileride bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi. Kazaya karışan araç sürücülerinden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçti. Takla atan araç, karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza tutanağı tutmaya giderken takla atıp karşı şeride geçti! Otoyol savaş alanına döndü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sultangazi- Arnavutköy Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Şaban Yiğitoğlu idaresindeki minibüs, Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Yiğitoğlu, kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru ilerledi.

TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, 2 ARACA ÇARPTI

Habibler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Yiğitoğlu, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti. Takla atan, minibüs, Arnavutköy'den Sultangazi istikametine giden olan iki araca çarptı. Çarpma sonrasında araçlarda ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüleri yaralandı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan Şaban Yiğitoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Sultangazi yolunda yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan çekildi trafik açıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi
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