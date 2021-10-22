HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan alkollü arkadaşlarını kurtarmak için polise "Kaçtı" dediler

Kaza yapan alkollü arkadaşlarını kurtarmak için polise "Kaçtı" dediler

22.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Naim Ç.'nin (26) aşırı alkollü olduğunu gören arkadaşları, polise sürücünün kaçtığını söyledi. Sürücünün kendisi olduğunu itiraf eden Naim Ç., 2.16 promil alkollü çıktı.

Kaza yapan alkollü arkadaşlarını kurtarmak için polise "Kaçtı" dediler

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Devrek Karayolu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Miraç A., yönetimindeki motosiklet, Naim Ç.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Miraç A. yaralandı. Miraç A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞLARI ŞOFÖR DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Kaza sonrası, otomobil sürücüsünün haber vermesiyle polisten önce arkadaşları kaza yerine geldi. Ardından gelen polis ekipleri, otomobil sürücünün kim olduğu sorusuna Naim Ç. kendisinin olduğunu söyledi. Aşırı alkollü olan Naim Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşları, sürücünün başkasının olduğunu ve kaçtığını iddia etti. Ancak Naim Ç., sürücünün kendisinin olduğunu anlatarak arkadaşlarına tepki gösterdi. Yapılan alkol testinde 2.16 promil alkollü olduğu tespit edilen Naim Ç.,işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Küfür cinayeti şüphelilerini yakalatan gölgeKüfür cinayeti şüphelilerini yakalatan gölge

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındıYaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Polise yakalandı, intihar etti

Polise yakalandı, intihar etti

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.