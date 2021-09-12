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Kazada yaralanan annenin yürek yakan feryadı: Oğlum nerede?

12.09.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne, sedye ile ambulansa alındığı esnada ‘Oğlum nerede’ diyerek ambulans görevlilerinden oğlunun getirilmesini istedi.

Kazada yaralanan annenin yürek yakan feryadı: Oğlum nerede?

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Necmettin A. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin U. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Necmettin A. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışarak yaralanan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"OĞLUM NEREDE?" DİYEREK OĞLUNU ARADI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Arife A., ambulansa alındığı esnada oğlunu aramaya başladı. Feryat ederek oğlunun nerede olduğunu soran yaralı anneyi ekipler, 'Oğlunun durumu iyi. Şimdi gelecek buraya sen sakin ol’ diyerek teskin etmeye çalıştı. Kazada yaralanan Arife A.'nın çocuğu Y.A. da annesi ile aynı ambulansa alınırken, sürücü Necmettin A. ile annesi Şükriye A. bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal kontrollü olarak normale döndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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